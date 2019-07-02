В России зафиксирована «катастрофическая» потеря населения

В России наблюдается «катастрофическая» потеря населения. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках своего выступления на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный», сообщают Известия.

Она рассказала, что естественная убыль населения за первые четыре месяца этого года достигла 149 тысяч человек, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на ТАСС. Кроме того, вице-премьер добавила, что несколько регионов даже сознательно снизил показатель смертности, в частности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поясняет Газета.ру. помимо этого по России зафиксировано большое количество смертей, происходящих вследствие ДТП.

По словам Голиковой, на сегодняшний день существуют две главные национальные цели: естественный прирост населения и продолжительность жизни.

Ранее стало известно, что помощь в уходе за потомством может продлевать жизнь. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Шеффилда, наблюдая за жизнью и поведением птиц. Справедливо ли связывают британские ученые продолжительность жизни и наличие семьи, НСН поинтересовалась у семейного психолога Светланы Бояриновой.

