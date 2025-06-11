В России зафиксировали рекордный уровень доверия россиян к официальной медицине

Отмечается, что больше всего официальной медицине доверяют респонденты в возрасте от 18 до 34 лет (91%). В первую очередь, это касается врачей общей практики (уровень доверия 82%), а на втором месте расположились учёные (41%).

Исследователи также выяснили, что 69% опрошенных обращаются ко врачу не менее двух раз в год. Чаще всего это было связано с профилактическими осмотрами (47%) и диагностикой (45%).

При этом россияне стали реже проходить общую проверку здоровья (51% против 63% в 2024 году), посещать стоматологов (42% против 55%) и гинеколов (30% против 37%).

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что за девять месяцев свой уровень фертильности проверили более 200 тысяч москвичек, сообщает RT.

