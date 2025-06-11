В России зафиксировали рекордный уровень доверия россиян к официальной медицине
Уровень доверия россиян к официальной медицине вырос на 2% по сравнению с 2024 годом и достиг рекордных 88%. Об этом со ссылкой на ежегодное исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что больше всего официальной медицине доверяют респонденты в возрасте от 18 до 34 лет (91%). В первую очередь, это касается врачей общей практики (уровень доверия 82%), а на втором месте расположились учёные (41%).
Исследователи также выяснили, что 69% опрошенных обращаются ко врачу не менее двух раз в год. Чаще всего это было связано с профилактическими осмотрами (47%) и диагностикой (45%).
При этом россияне стали реже проходить общую проверку здоровья (51% против 63% в 2024 году), посещать стоматологов (42% против 55%) и гинеколов (30% против 37%).
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что за девять месяцев свой уровень фертильности проверили более 200 тысяч москвичек, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зафиксировали рекордный уровень доверия россиян к официальной медицине
- В школах России могут повысить возраст предоставления бесплатного питания
- Ким Чен Ын передал Путину поздравление с Днем России
- Институт PRIO зафиксировал в мире рекордное число вооруженных конфликтов
- Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
- Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о фейках
- Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной
- Россиянам объяснили, почему майнинг криптовалюты является рискованным бизнесом
- Песков: Снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации рынка
- Вучич приедет на Украину впервые с начала СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru