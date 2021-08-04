В России заблокирован популярный среди художников сервис DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному среди художников, иллюстраторов и фотографов сервису DeviantArt, сообщает ТАСС.

В данный момент в России недоступна американская онлайн-галерея и соцсеть для любителей рисования

Ведомство ранее неоднократного требовало от сервиса, популярного, в том числе, среди детей, удалить противоправную информацию, обнаруженную на сайте. Речь, в частности, шла о призывах к суициду, детской порнографии и нацистской символике.

В случае неисполнения этих требований ресурс обещали заблокировать.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен и их разборами Genius. Этот ресурс позволял пользователям добавлять аннотации к текстам песен и их собственные интерпретации. Кроме того, в социальных сетях Genius выходят видео с популярными музыкантами, объясняющими значения своих произведений.

