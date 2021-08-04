В России заблокирован популярный среди художников сервис DeviantArt
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к популярному среди художников, иллюстраторов и фотографов сервису DeviantArt, сообщает ТАСС.
В данный момент в России недоступна американская онлайн-галерея и соцсеть для любителей рисования
Ведомство ранее неоднократного требовало от сервиса, популярного, в том числе, среди детей, удалить противоправную информацию, обнаруженную на сайте. Речь, в частности, шла о призывах к суициду, детской порнографии и нацистской символике.
В случае неисполнения этих требований ресурс обещали заблокировать.
В конце июля Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен и их разборами Genius. Этот ресурс позволял пользователям добавлять аннотации к текстам песен и их собственные интерпретации. Кроме того, в социальных сетях Genius выходят видео с популярными музыкантами, объясняющими значения своих произведений.
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