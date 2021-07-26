Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius

Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен и их разборами Genius. Об этом сообщается в русскоязычном сообществе портала в соцсети «ВКонтакте».

«Пока причины нам неизвестны. Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким-либо образом поспособствовать решению проблемы», — говорится в сообщении.

По данным Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ, ресурс genius.com «внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ». Отмечается, что сайт был добавлен в реестр на основании запроса Роспотребнадзора от 19.01.2021.

Genius — ресурс, позволяющий юзерам добавлять аннотации к текстам песен и их собственные интерпретации. Кроме того, в социальных сетях Genius выходят видео с популярными музыкантами, объясняющими значения своих произведений.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального, напоминает «Свободная пресса».

