Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius
Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен и их разборами Genius. Об этом сообщается в русскоязычном сообществе портала в соцсети «ВКонтакте».
«Пока причины нам неизвестны. Мы попробуем связаться с руководством сайта или каким-либо образом поспособствовать решению проблемы», — говорится в сообщении.
По данным Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено в РФ, ресурс genius.com «внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ». Отмечается, что сайт был добавлен в реестр на основании запроса Роспотребнадзора от 19.01.2021.
Genius — ресурс, позволяющий юзерам добавлять аннотации к текстам песен и их собственные интерпретации. Кроме того, в социальных сетях Genius выходят видео с популярными музыкантами, объясняющими значения своих произведений.
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