В России выросло число страховых случаев с участием китайских машин

Автомобили китайского автопрома становятся всё более популярными в России. Их больше стали покупать, выросло и число страховых случаев с участием таких машин. Статистику о средней выплате по китайским авто, а также о том, какие детали чаще всего меняют в процессе ремонта опубликовал «Ингосстрах».

В 2023 году компания урегулировала более 11 тысяч страховых случаев по каско по китайским автомобилям, а также более 88 тысяч случаев по ОСАГО. По сравнению с 2022 годом, число заявленных страховых случаев с участием таких машин по каско увеличилось в 2,3 раза, а по ОСАГО – в 1,9 раз. Такой рост во многом объясняется увеличением числа в России автомобилей китайского производства.

Средняя выплата по каско в отношении этой группы машин оказалась более 140 тысяч рублей, что на 19,8% выше, чем годом ранее.

Наиболее часто страховые случаи по каско заявляли владельцы Haval (26,78%), Chery (21,29%) и Geely (16,30%). По ОСАГО - владельцы автомобилей Chery (25,45%), Geely (18,74%) и Haval (17,70%). Больше всего заявленных страховых случаев по каско зарегистрировано в Москве (37,82%), Санкт-Петербурге (12,70%) и Московской области (9,78%). По ОСАГО та же тройка регионов, в Москве (31,13%), Санкт-Петербурге (10,50%) и Московской области (5,07%).

В Топ-10 самых заменяемых деталей по каско по китайским авто в 2023 году вошли: лобовое стекло, передний и задний бампер, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передняя и противотуманная фара, спойлер заднего бампера, а также капот.

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев отметил, что на российском рынке китайские машины сейчас занимают лидирующие позиции – они не уступают по скорости, комфорту и качеству. Однако, по его словам, ни один них не защищен от аварий.

