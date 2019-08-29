В России выросли продажи кофе и шоколада

В России этим летом выросли продажи кофе и шоколада. Как показало исследование потребительской панели, продажи бодрящего напитка выросли на 3%, а сладкого лакомства – на 11%. Как отмечает Москва 24, научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян отметил, что причины роста потребления этих продуктов более логично связать с экономикой, а не с непривычно холодным летом. Такого же мнения придерживается диетолог Алексей Ковальков. По его словам, в дождливое и холодное лето шоколад не помогает взбодриться, так как серотонин образуется только при ярком солнечном свете.

Эксперты отмечают, что кофе с шоколадом – это классический ответ населения на общую нестабильность. В прошлом году наблюдалась иная картина: продажи шоколада летом незначительно выросли (1%), а кофе - снизились на 18%.