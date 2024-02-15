В России вырос спрос на специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью

В начале 2024 года спрос на психологов в России увеличился 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант».

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По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи. Спрос на их услуги в феврале вырос на 63% по сравнению с февралем прошлого года.

На втором месте — семейные специалисты (+52%), а на третьем — специалисты, которые помогают справиться с алкогольной зависимостью (+85%).

Ранее врач-травматолог, ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова заявила, что для качественного сна противопоказан спорт и «зависание» в гаджетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеАлкоголизмПсихологи

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