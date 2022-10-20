В России вырос спрос на медиков и снабженцев

После объявления в России частичной мобилизации вырос спрос на снабженцев, медиков, специалистов сфер услуг и ремонта, маркетологов и рекламщиков, однако в целом рекрутинговая активность компаний почти не изменилась. Об этом пишет News.ru.

По данным сервиса SuperJob, 26 сентября-2 октября увеличился спрос на экспертов по консалтингу (на 16%), кадровиков (14%), секретарей и специалистов административно-хозяйственных отделов (10%), медиков и фармацевтов (8%). Неделей позже, 3-9 октября, работодатели чаще разыскивали маркетологов, рекламщиков и пиарщиков (на 15% вакансий больше), сотрудников банков, инвесткомпаний, лизингодателей (плюс 9%), специалистов из сферы услуг, ремонта и сервисного обслуживания (чаще на 8%). В период с 10 по 16 октября наиболее востребованными были специалисты службы доставки — спрос увеличился на 8%, закупщики и снабженцы (на 5% больше), медики и фармацевты (плюс 2%).

При этом портал hh.ru отмечает, что 26 сентября-2 октября рынок труда слабо отреагировал на частичную мобилизацию: число активных вакансий снизилось на 0,7%, число активных резюме — на 0,5% по сравнению с неделей ранее.

По данным экспертов, на ситуацию на рынке труда повлияли отъезд ряда специалистов после объявления мобилизации, остановка автомобильных заводов, уход зарубежных брендов.

SuperJob отмечает, что в марте-октябре работодатели предлагали больше всего вакансий в сферах строительства, проектирования, недвижимости; транспорта, логистики, внешнеэкономической деятельности; промышленности и производства; продаж; медицины и фармацевтики.

Специалисты также проанализировали ситуацию на рынке труда в новых российских регионах. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях наиболее востребованными оказались рабочие и машинисты, высший и средний медперсонал, провизоры, продавцы и кассиры, педагоги, воспитатели, повара и обслуживающий персонал.

