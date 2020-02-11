В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»

В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации». Произошло это в Екатеринбурге, где признана виновным и получил наказание бывший координатор областного центра «Открытая Россия» Максим Верников. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

«Что ж, чуда не произошло», — прокомментировал активист признание его виновным. Ему присудили 300 часов обязательных работ, при этом максимальное наказание, предусмотренное статьёй, - шесть лет лишения свободы.

Адвокат осуждённого Роман Качанов заявил URA.RU, что считает такое решение политическим преследованием. Защитник намерен в обязательном порядке обжаловать решение, вплоть до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.

«Открытая Россия» — российское сетевое движение, организованное бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла движение в список нежелательных организаций, на том основании, что оно, по мнению надзорного ведомства, дискредитирует результаты выборов и дестабилизирует внутриполитическую обстановку.

Первым обвиняемым по новой статье год назад стала член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко. Суд ока не рассматривал дело, обвиняемая находится под домашним арестом.

