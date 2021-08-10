В России впервые появится стандарт для работающих в районе ЧС добровольцев

Технический комитет при Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ в рамках Программы национальной стандартизации на 2021 год разрабатывает первый национальный стандарт по участию неорганизованных групп добровольцев в ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что первая редакция проекта национального стандарта проходит обсуждение. Необходимость его разработки связана с тем, что в случае ЧС помощь в зоне бедствия в первые часы оказывают добровольцы из числа местных жителей.

«Новый стандарт позволит не только обеспечить безопасность добровольцев, но и эффективно использовать их труд, если заранее планировать участие этой группы населения в работах на месте ЧС», — подчеркнули в ВНИИ ГОЧС.

Стандарт закрепит единые процедуры регистрации, коммуникаций, обеспечения, контроля, оценки и анализа участия неорганизованных добровольцев в реагировании на ЧС. Проект учитывает особенности законодательства страны и опыт организации работы добровольцев и спасателей в чрезвычайных ситуациях.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают национальный стандарт по «картам спасения» для всех автомобилей. В инструкция будет содержаться информация о машине и рекомендации на случай аварии, пишут Известия.

