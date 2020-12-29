В России в 2020 году подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»

Эксперты Росстата заявили, что в 2020 году в России стали дороже популярные новогодние салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой», сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах исследования говорится, что в среднем продукты для «Оливье» обойдутся в 386,6 рубля (2,3 кг), что на 6,14% больше, чем в 2019 году. Стоимость «Селёдки под шубой» (1,7 кг), по сравнению с прошлым годом, выросла на 7,4% - до 169,27 рубля.

Самое дорогое «Оливье» будут делать в Чукотском автономном округе (655 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (448,7 рубля), в Брянской области (392,7 рубля), Дагестане (352 рубля), Кабардино-Балкарии (339 рублей) и Ставропольском крае (350,7 рубля).

Также на Чукотке будет самая дорогая «Селёдка под шубой» - 403 рубля. На Алтае этот салат обойдётся в 178 рублей, в Новосибирской и Ярославской областях в среднем 167 рублей, в Удмуртии - в 156 рублей.

В Росстате рассказали, что для «Оливье» исследователи считали стоимость таких ингредиентов, как варёная колбаса, маринованные огурцы, зелёный горошек, куриные яйца, майонез, картофель, морковь и репчатый лук. В рецепт «Селёдки под шубой» вошли солёная сельдь, куриные яйца, майонез, картофель, репчатый лук, морковь и свёкла.

Ранее врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов призвал не засиживаться за праздничным столом из-за высокой калорийности новогодних блюд, сообщает телеканал «360». По мнению медика, чрезмерное поедание оливье и прочих угощений стоит заменить движением, например, танцами

