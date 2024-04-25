В России ужесточили штрафы для компаний за утечки данных пользователей

Государство отказалось от фиксированных штрафов для компаний за утечки данных пользователей, так как подобные случаи стали происходить все чаще, заявила генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Юлия Рожкова на пресс-конференции НСН.

«Законодатель сегодня активно взялся за то, чтобы замотивировать бизнес соблюдать все требования. Так, в 2022 году появился порядок уведомлений об утечке РКН, были введены новые правила для трансграничной передачи данных. Также появились сертификации специалиста по персональным данным. Теперь необходимо проводить внутренний аудит оператора. И самое главное в этой сфере – законопроект об ужесточении штрафов за утечку, который ввел оборотные штрафы за утечку. До этого штраф за нарушение составлял не более 300 00 рублей для юридических лиц, зачастую было проще заплатить штраф, чем обеспечить безопасность», - отметила она.

Количество утечек персональных данных растет вдвое последние три года, число штрафов за год увеличилось в 20 раз, заявил ранее генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Глеб Кащеев на пресс-конференции НСН.

