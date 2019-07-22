В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
С 19 августа 2019 года в России изменятся правила провоза определенных видов продукции в багаже через госграницу. Изменения, в частности, коснутся овощей, фруктов и цветов, передает RT.
Отмечается, что правила были ужесточены в отношении товаров с высоким фитосанитарным риском. В список, в том числе, попали рождественские елки, ветки хвойных деревьев и букеты цветов.
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
При отсутствии документации продукция будет изъята и уничтожена, причем ущерб собственнику возмещать не будут.
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