В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже

С 19 августа 2019 года в России изменятся правила провоза определенных видов продукции в багаже через госграницу. Изменения, в частности, коснутся овощей, фруктов и цветов, передает RT.

Отмечается, что правила были ужесточены в отношении товаров с высоким фитосанитарным риском. В список, в том числе, попали рождественские елки, ветки хвойных деревьев и букеты цветов.

В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.

При отсутствии документации продукция будет изъята и уничтожена, причем ущерб собственнику возмещать не будут.

