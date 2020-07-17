В России ужесточат наказание за преступления против пожилых людей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, в случае принятия которого преступления против людей старше 75 лет в России будут считаться отягчающим обстоятельством. Об этом пишут «Известия».

По словам Бессараб, люди в этом возрасте наиболее уязвимы — по оценкам ВОЗ и Минздрава, после 75 лет у них ухудшается реакция и теряются многие когнитивные функции. Преступникам работать с ними проще всего.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в стране было зафиксировано 164,4 тысячи преступлений в отношении граждан старше 60 лет, в 2019 году — уже 177,5 тысячи.

