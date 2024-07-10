В России установили рекорд по числу иностранных студентов

Рекордное количество иностранных студентов — около 355 тысяч — получают образование в российских вузах. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, передает ТАСС.

«Никогда в истории такого не было, как сейчас. На сегодняшний день разные есть методики подсчета, но по такой общепринятой, 355 тыс. иностранных студентов у нас», — отметил замминистра, подчеркнув, что при подсчете не были учтены учащиеся филиалов вузов РФ за границей и славянских университетов.

Могилевский добавил, что согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития число иностранных студентов к 2030 году должно составлять не менее 500 тысяч.

По словам замминистра, около 8% из всех 4 млн российских студентов — иностранцы. Большинство зарубежных учащихся прибыли из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. При этом в России увеличивается число студентов из Африки и Латинской Америки. Рост количества обучающихся из-за рубежа доказывает высокую востребованность высшего образования РФ.

Между тем Владимир Путин заявил о готовности увеличивать квоту на обучение в России студентов из Монголии, пишет 360.ru.

