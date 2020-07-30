В России упростят условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, который упростит порядок выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, с 2021 года россиянам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, чтобы доказать право на субсидию, передаёт RT. Предполагается, что необходимую информацию будут собирать уполномоченные органы.

Субсидии на оплату ЖКХ по закону могут получить те граждане, расходы которых по этой статье превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

