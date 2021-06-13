В России упростят оформление мигрантов
Власти России упростят оформление мигрантов после 15 июня. Сейчас готовится документ, который сильно облегчит жизнь приезжих. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Детали нового документа он не раскрыл, но заметил, что больше не нужны будут льготные периоды для мигрантов. Вадим Коженов также сообщил, что несколько раз приезжал с проверками в миграционные центры, нареканий по их работе у него нет.
Чтобы оформить все документы и получить патент на работу в нашей стране, мигранты должны сдать экзамены: русский язык, историю России и основы законодательства.
Ранее мигрантов обязали говорить по-русски и знать законы.
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