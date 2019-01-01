В России цена на сахар побила рекорд

Оптовая цена на сахар в России побила пятилетний минимум. Его стоимость составив 26,9 рубля за килограмм, сообщает Союзроссахар. Отмечается, что это не поспособствовало существенному снижению цены на розничном рынке.

Как отмечает директор российского офиса французской сахарной компании Sucden Глеб Тихомиров, в ноябре прошлого года, когда оптовая стоимость сахара впервые начала терять в стоимости, его цена в среднем составляла 37 рублей.

Как сообщает Ura.ru, такая положительная динамика связана с тем, что предыдущий урожай сахарной свеклы был хорошим. Уточняется, что Минсельхоз уже дaл рекомендaции сокрaтить посевы сaхaрной свеклы и к 2024 году увеличить экспорт сaхaрa в состaве кондитерских изделий с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд.

