В России стартует эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды стартует в ряде субъектов Российской Федерации. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, эксперимент пройдёт с 10 декабря текущего года по 21 декабря 2022 года. В каких субъектах страны будет внедрено цифровое обучение, пока не уточняется, сообщает Ura.ru.
В постановлении указано, что Минпросвещения должно в течение 10 дней разработать порядок отбора регионов для участия в эксперименте, а также утвердить в течение месяца дорожную карту по нововведению.
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, цифровая образовательная среда не заменит полностью традиционный очный формат обучения. Однако внедрение новых технологий в образовании позволит гарантировать равные условия качественного обучения для всех учащихся независимо от места их проживания.
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