В России стартовала прививочная кампания против гриппа
Прививочная кампания против гриппа стартовала во всех российских регионах, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.
Как отмечается в сообщении ведомства, к 31 августа в стране от гриппа были привиты 248 тысяч человек. Оптимальный период вакцинации – с сентября по ноябрь, добавили в Роспотребнадзоре.
В последнюю неделю лета в России наблюдался низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в основном – респираторными вирусами не гриппозной природы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью и зимой в России появятся новые штаммы гриппа, от которых россияне ещё не прививались, сообщал телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru