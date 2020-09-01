В России стартовала прививочная кампания против гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала во всех российских регионах, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.

Как отмечается в сообщении ведомства, к 31 августа в стране от гриппа были привиты 248 тысяч человек. Оптимальный период вакцинации – с сентября по ноябрь, добавили в Роспотребнадзоре.

В последнюю неделю лета в России наблюдался низкий уровень заболеваемости ОРВИ, в основном – респираторными вирусами не гриппозной природы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью и зимой в России появятся новые штаммы гриппа, от которых россияне ещё не прививались, сообщал телеканал «360».

