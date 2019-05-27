В России стартовала основная волна ЕГЭ

Напомним, что основной период единых госэкзаменов продлится до 1 июля. Как сообщает «Свободная пресса», в этом году единый госэкзамен сдадут 750 тысяч человек.

Ранее в Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна. С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой. Депутат от фракции ЛДПР отметил, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. По его заявлению, блокчейн-технологии позволят с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посмеялся над предложением депутата.

