В России стартовала основная волна ЕГЭ
Основная волна единых государственных экзаменов в российских школах начинается в понедельник, 27 мая.
Первыми пройдут ЕГЭ по литературе и географии, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отмечает Газета.ру, в нынешнем году литературу будут сдавать 52 тысячи школьников, а географию — 22,5 тысячи выпускников.
Минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, а по литературе — 32, передает РЕН ТВ. Результаты школьники смогут узнать не позднее 11 июня.
Напомним, что основной период единых госэкзаменов продлится до 1 июля. Как сообщает «Свободная пресса», в этом году единый госэкзамен сдадут 750 тысяч человек.
Ранее в Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна. С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой. Депутат от фракции ЛДПР отметил, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. По его заявлению, блокчейн-технологии позволят с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».
Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посмеялся над предложением депутата.
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