В России стартовала кампания «Билет в будущее – 2023»
21 марта в России стартовала профориентационная кампания «Билет в будущее – 2023».
В рамках кампании состоялся Всероссийский экспертный совет. Более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.
Эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. А также вопросы вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России.
««Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин.
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