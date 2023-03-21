В России стартовала кампания «Билет в будущее – 2023»

21 марта в России стартовала профориентационная кампания «Билет в будущее – 2023».

В рамках кампании состоялся Всероссийский экспертный совет. Более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.

Эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. А также вопросы вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России.

««Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин.



