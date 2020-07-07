В России стартовал первый чемпионат творческих компетенций ArtMasters

В России в этот вторник, 7 июля, стартовал Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Он призван стать площадкой для соревнований талантливых молодых людей, которые работают в творческих индустриях.



К участию в чемпионате приглашаются претенденты из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. При этом, наличие образования по профилю компетенции не является обязательным. При этом, уникальность чемпионата ArtMasters заключается в том, что по ряду компетенций ранее никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства. По замыслу организаторов в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям. В частности, художник по свету, художник по костюмам, звукорежиссер, режиссер монтажа, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр и другие.

«Помимо денежного приза, гарантированных стажировок, это должна быть и возможность тем профессиям, которые прямо совпадают с предметом обучения в творческих ВУЗах, гарантированного поступления и трудоустройства», — об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый – это сбор заявок на участие на сайте www.artmasters.ru. Он завершится 11 августа. На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа, отобранным претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями. По его результатам комиссия выберет лучших в каждой компетенции. Что касается заключительного этапа, то он пройдет с 12 по 15 октября. В его ходе отобранным финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой и технической части. Оценивать работу финалистов будут члены жюри, а также зрители, которые смогут голосовать за понравившегося им участника онлайн.

Добавим, в организационный комитет чемпионата, сформированный Наблюдательным советом, вошли директор Театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а также гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман и многие другие.