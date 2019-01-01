В России стало проще стать инвалидом
В России упростили процедуру получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь обмен необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждения МСЭ переходит в электронный вид. Участие самих инвалидов в этом процессе не требуется, отмечает Ura.ru.
Отмечается, что при отсутствии доступа к информационным системам данные будут передаваться на бумажном носителе, также без участия самих граждан.
Гражданин в случае необходимости сможет получить копию акта и протокола проведения МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что портал перейдет на межведомственное электронное взаимодействие до конца 2021 года.
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