В России стало проще стать инвалидом

В России упростили процедуру получения инвалидности. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Теперь обмен необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждения МСЭ переходит в электронный вид. Участие самих инвалидов в этом процессе не требуется, отмечает Ura.ru.

Отмечается, что при отсутствии доступа к информационным системам данные будут передаваться на бумажном носителе, также без участия самих граждан.

Гражданин в случае необходимости сможет получить копию акта и протокола проведения МСЭ через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что портал перейдет на межведомственное электронное взаимодействие до конца 2021 года.

