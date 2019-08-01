В России стало на миллион больше невыездных должников

Число невыездных из-за долгов россиян выросло за год почти на миллион человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФССП России.

В начале года число должников, которым ограничен выезд за пределы страны, составляло 2,6 миллиона человек. На сегодняшний день эта цифра выросла до 3,58 миллиона граждан РФ.

Отмечается, что общая сумма долга россиян составила 1,47 триллиона рублей. Добавим, наибольшее число новых должников отмечается в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего граждан становится должниками на Урале.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов заявил о неэффективности традиционных почтовых уведомлений россиян о задолженностях. В этой связи было принято решение перейти на новые способы оповещения уже начиная с 2020 года. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН заявил, что для эффективности работы уведомлений, смс должны оповещать не только о задолженностях, но вообще о любых действия службы судебных приставов.



