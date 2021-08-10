В России создадут стандарт «карт спасения» для всех автомобилей

Первый национальный стандарт по «картам спасения» для автомобилей, благодаря которому можно будет эффективнее спасать попавших в аварии людей, начнут разрабатывать в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Специалисты уже составили первую редакцию соответствующего ГОСТа, который определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всего транспорта, находящегося в эксплуатации на территории РФ.

«Карта спасения» станет своего рода инструкцией со всеми необходимыми сведениями об автомобиле и рекомендациями по действиям с ним в случае ДТП, отмечает Газета.ру. Это позволит экстренным службам оперативно, эффективно и безопасно проводить работы по спасению пострадавших во время аварий, пишут «Невские новости».

Примерные сроки реализации проекта не уточняются.

