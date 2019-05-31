В России сократят новогодние каникулы

Предложение правительства РФ о переносе праздничных дней в 2020 году рассмотрит 31 мая российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщают «Известия».

В постановлении кабмина говорится о том, что россияне отдыхали по 10 дней в предыдущие несколько лет из-за того, что предновогодние дни выпадали на выходные. В этом же году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели и остаются рабочими днями. Соответственно россияне будут отдыхать только восемь дней.

Как отмечает Ura.ru, согласно трудовому кодексу нерабочими являются дни с 1 по 8 января.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) обосновала необходимость длительных выходных в начале года.

