В России снимут первые сериалы о киберспорте

Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи. Кроме того, призёры конкурсного отбора обратятся к теме волонтерства, информирует пресс-служба ИРИ.

Как уточнил директор ИРИ Антон Ключкин, релиз игровых фильмов на тему киберспорта намечен на ближайшую осень. По его оценке, данная тема имеет большие перспективы, год от года она набирает всё большую популярность. Крупные компании уже выразили готовность снимать такое кино.

Один из проектов будет представлять собой комедийный веб-сериал о команде молодых людей, которые увлечены популярной игрой «League of Legends2. Второй фильм буде рассказывать о взаимоотношениях отца, бывшего когда-то известным киберспортсменом с дочерью, которая решает пойти по его стопам.

Теме волонтерства также будут посвящены два сериала. Причём одни из них будет снят на основе реальных событиях, и расскажет о буднях поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

