В России разработали прибор для выявления COVID-19 в воздухе

Красногорский завод имени Зверева совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали прибор, способный в автоматическом режиме выявлять наличие в воздухе вирусов, в том числе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора предприятия Александра Новикова.

Прибор получил название «Детектор-БИО». Как утверждают разработчики, он может выявлять одновременно до 86 возбудителей вирусной и бактериальных инфекционных заболеваний. Анализ проводится в течение 10-30 минут методами полимеразной цепной реакции и иммунофлуоресценции.

Прибор предназначается для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей – например, на вокзалах и аэропортах, при проведении массовых мероприятий.

