В России разработали прибор для выявления COVID-19 в воздухе
Красногорский завод имени Зверева совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали прибор, способный в автоматическом режиме выявлять наличие в воздухе вирусов, в том числе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора предприятия Александра Новикова.
Прибор получил название «Детектор-БИО». Как утверждают разработчики, он может выявлять одновременно до 86 возбудителей вирусной и бактериальных инфекционных заболеваний. Анализ проводится в течение 10-30 минут методами полимеразной цепной реакции и иммунофлуоресценции.
Прибор предназначается для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей – например, на вокзалах и аэропортах, при проведении массовых мероприятий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Сотовые операторы начали ужесточать условия безлимитных тарифов
- Новозеландскому стрелку дали пожизненный срок
- ЦБ и Visa выявили утечку данных 55 тысяч банковских карт
- В России разработали прибор для выявления COVID-19 в воздухе
- Новости за ночь: Врачей предложили включить в экипажи пассажирских самолётов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru