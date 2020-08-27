В России разработали прибор для выявления COVID-19 в воздухе

Красногорский завод имени Зверева совместно с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали прибор, способный в автоматическом режиме выявлять наличие в воздухе вирусов, в том числе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора предприятия Александра Новикова.

Прибор получил название «Детектор-БИО». Как утверждают разработчики, он может выявлять одновременно до 86 возбудителей вирусной и бактериальных инфекционных заболеваний. Анализ проводится в течение 10-30 минут методами полимеразной цепной реакции и иммунофлуоресценции.

Прибор предназначается для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей – например, на вокзалах и аэропортах, при проведении массовых мероприятий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ТехнологииКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры