В России растёт число детей - инвалидов

Число взрослых граждан России с инвалидностью за последние несколько лет сократилось с одновременным ростом этого показателя среди детей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные министерства труда.

По данным Минтруда, каждый год в стране фиксируется 15-25 тысяч случаев детской инвалидности. Так, в 2016 году детей-инвалидов в России было 617 тысяч, в 2018-м — 651 тысяча, а к началу этого года — 670 тысяч. Немало диагнозов связано с врожденными аномалиями развития, психическими и нервными расстройствами.

Что касается численности совершеннолетних людей с инвалидностью, снижение этого показателя отмечается во всех возрастных группах, включая предпенсионную и пенсионную. Общая численность инвалидов старше 18 лет снизилась с 12,1 миллиона человек в 2016 году до 11,3 миллиона к началу текущего.

Больше всего официальных инвалидов в Чечне – на 100 жителей таких приходится 17 человек. В Белгородской области - 16, в Ингушетии — 15,5. Средний показатель инвалидности среди взрослого населения по стране — один человек из 100.

