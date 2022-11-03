В России рассказали об акциях поддержки для присоединенных территорий

При доставке гуманитарной помощи в новые российские регионы возникают трудности с транспортировкой, заявила директор автономной некоммерческой организации Авторский центр «Мир семьи», заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.

«Сейчас основная работа – гуманитарная помощь, помощь жителям новых территорий пережить зиму, помочь в сложных моментах. У нас возникают проблемы с доставкой грузов, сложности с доставкой фурами, бояться ехать, лизинговые компании не разрешают перевозить туда грузы. Очень важно обеспечить тепло, обогреватели, печки, газовые горелки, теплая одежда. Также психологическая поддержка, мы работаем со школьными психолагми, помогаем ресурсами», - рассказала она.

Ежедневно на территорию Донбасса собирается и отправляется гуманитарная помощь со всех регионов России, например, 20 тонн гуманитарной помощи только от москвичей недавно получили жители Донбасса. Центр «Наследие» доставил 50 тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов РФ.

