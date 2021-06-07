В России прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации трудовых мигрантов
Правительство РФ отрабатывает возможность введения упрощенного ввоза трудовых мигрантов в страну, а также их обязательной вакцинации. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза мигрантов сделать и обязательную вакцинацию», — цитирует вице-премьера МИР 24.
Кроме того, Хуснуллин отметил, что отсутствие трудовых мигрантов в строительной отрасли — важная проблема в России, сообщает Ura.ru. По словам вице-премьера, это «подрыв экономики страны» и угроза ее развитию.
Также зампред правительства рассказал, что Россия не может отказаться от услуг мигрантов из-за низкого уровня производительности труда, пишет Газета.ру. Как отметил Хуснуллин, мигранты готовы работать за меньшую зарплату, за счет чего удается снизить себестоимость строительства. Вице-премьер подчеркнул, что в ближайшие годы страна не сможет «уйти в технологии» и обходиться без рабочей силы из ближнего зарубежья.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявлял, что власти работают над механизмом массового ввоза мигрантов, напоминает телеканал «360». По его словам, это необходимо, чтобы перекрыть дефицит строителей в стране.
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