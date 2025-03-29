В России проиндексируют с 1 апреля размеры выплат пострадавшим в ЧС

Финансовую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях в России проиндексируют на 4,5 % с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Ведомством проведена работа по поручению президента Российской Федерации. В этом году решено проиндексировать размеры выплат на 4,5%», - отметил глава ведомства Александр Куренков.

Так, единовременная материальная помощь вырастет до 15 675 рублей, выплата при частичной утрате имущества первой необходимости – до 78 375, в случае полной утраты – до 156 750. При этом выплаты родственникам погибших составят 1 567 500 рублей, за вред здоровью в зависимости от тяжести – от 313 500 до 627 000 рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

