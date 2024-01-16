В России проиндексируют на 7,4% более 40 видов выплат
Свыше 40 видов государственных выплат в России проиндексируют на 7,4% с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
В текущем году коэффициент индексации составит 1,074, пишет RT.
Как отметил глава ведомства Антон Котяков, изменения затронут различные выплаты, пособия и компенсации, в том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу, ежемесячную страховую выплату и другие меры поддержки. На повышение выплат могут рассчитывать более 20 млн граждан.
Также в Минтруде напомнили, что с января на 7,5% увеличились страховые пенсии неработающих россиян и прожиточный минимум.
«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%», — указали в министерстве.
Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что с февраля в России начнут индексировать пособие по безработице, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru