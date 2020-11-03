В России проходит «Большой этнографический диктант»
3 ноября 202016:24
В России с 3 по 8 ноября проходит онлайн Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", сообщает РИА Новости.
Сертификат участника будет выдан в электроном виде сразу после прохождения заданий.
Это уже пятый этнографический диктант в России, в 2017 году акция получила статус международной, теперь в ней участвуют 11 стран СНГ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru