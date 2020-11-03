В России проходит «Большой этнографический диктант»

В России с 3 по 8 ноября проходит онлайн Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", сообщает РИА Новости.

Сертификат участника будет выдан в электроном виде сразу после прохождения заданий.

Это уже пятый этнографический диктант в России, в 2017 году акция получила статус международной, теперь в ней участвуют 11 стран СНГ.

