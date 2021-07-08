В России призвали создать реестр бездомных

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов предложить создать реестр бездомных людей. По словам Леонова, это необходимо для того, чтобы обеспечить им необходимую медицинскую помощь

«Сколько в России бездомных? Ответа на этот вопрос нет. Необходим единый, доступный для добровольцев реестр людей без определенного места жительства», - приводит РИА Новости слова Леонова на встрече с журналистами. По его словам, подсчет количества таких людей облегчит задачу поисковым отрядам «ЛизаАлерт».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минтруда и ФОМС разработать рекомендации для доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МедицинаТатьяна Голикова
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