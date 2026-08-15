В России призвали просвещать молодежь об уникальности регионов

Молодое поколение необходимо знакомить со спецификой регионов в рамках реализации стратегии патриотического воспитания. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

По его словам, важно рассказывать молодежи о своеобразии каждого региона страны, так как история и традиции каждого субъекта РФ уникальны. Головин подчеркнул, что принимать участие в этом также должны и члены семей, в которых подрастают дети, так как многие живут на одной территории поколениями и способны рассказать об особенностях и культуре местности.

Также Герой России указал на необходимость планирования стратегии патриотического воспитания, только в таком случае она принесет результат.

Ранее Головин предлагал в рамках такой стратегии вовлекать молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность.

