В России призвали просвещать молодежь об уникальности регионов
Молодое поколение необходимо знакомить со спецификой регионов в рамках реализации стратегии патриотического воспитания. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.
По его словам, важно рассказывать молодежи о своеобразии каждого региона страны, так как история и традиции каждого субъекта РФ уникальны. Головин подчеркнул, что принимать участие в этом также должны и члены семей, в которых подрастают дети, так как многие живут на одной территории поколениями и способны рассказать об особенностях и культуре местности.
Также Герой России указал на необходимость планирования стратегии патриотического воспитания, только в таком случае она принесет результат.
Ранее Головин предлагал в рамках такой стратегии вовлекать молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность.
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