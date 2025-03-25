В России признали нежелательной организацию European Leadership Network

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации The European Leadership Network. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что структура была учреждена в 2011 году бывшим британским дипломатом и нацелена на разработку и предоставление практических решений проблем политики и безопасности. Однако настоящие задачи НПО - пропаганда концепции расширения НАТО, распространение антироссийской повестки, поддержка преступлений неонацистов на Украине.

«На своих информационных ресурсах организация размещает материалы, в которых страны, несогласные с курсом «коллективного Запада», называются агрессорами, а цели специальной военной операции – захватническими», - отметили в ГП.

Для сбора данных и работы с молодежью в НПО действует подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security, оно активно финансируется в том числе нежелательными в РФ организациями.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской «Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов», напоминает Ura.ru.

