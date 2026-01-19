В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm

Деятельность французской организации Vigo Law Firm была признана нежелательной на территории России. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает RT.

Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ

В ведомстве указали, что соучредители Vigo голословно обвиняют Россию «в присвоении украинских культурных ценностей». Также они выступают за конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

«Организация направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После изучения одного из них МУС выдал заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ», - говорится в сообщении.

Ранее Минюст РФ внёс в перечень нежелательных в России французскую организацию «Международная федерация за права человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ФранцияРоссияГенпрокуратура Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры