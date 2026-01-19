В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm

В ведомстве указали, что соучредители Vigo голословно обвиняют Россию «в присвоении украинских культурных ценностей». Также они выступают за конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

«Организация направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине. После изучения одного из них МУС выдал заведомо незаконные ордера об аресте граждан РФ», - говорится в сообщении.

Ранее Минюст РФ внёс в перечень нежелательных в России французскую организацию «Международная федерация за права человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

