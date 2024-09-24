В России признали нежелательной деятельность украинской НПО «Фонд 24.02»

Деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02» (Charitable organization "Fund 24.02", Fund 24.02) признали нежелательной на территории России, соответствующее решение приняла Генпрокуратура РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Фонд зарегистрирован в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ и объединения покинувших страну лжепатриотов и русофобов. Организация сотрудничает с террористическими организациями... На своих мероприятиях антироссийской направленности участники открыто призывают к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды», — отметили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, организация распространяет в интернете недостоверную информацию о проведении специальной военной операции на Украине, дискредитирующие политику руководства РФ сведения, а также призывы к терроризму.

Ранее в России признали нежелательной польскую организацию Belsat TV, напоминает Ura.ru.

