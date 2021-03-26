В России предложили запретить продажу спиртного и сигарет покупателям с детьми

Российским торговым сетям могут запретить продавать спиртные напитки и сигареты покупателям с детьми. С таким предложением обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Как сообщает RT, общественница отметила, что покупка алкоголя и сигарет родителями может сформировать у детей пристрастие к вредным привычкам, что в будущем негативно повлияет на его здоровье.

Волынец напомнила, что ранее в Минздраве называли приоритетной задачей сокращение потребления табака среди детей и подростков, сообщает Ura.ru.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — цитирует омбудсмена «Свободная пресса».

