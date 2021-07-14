В Минздраве поддержали идею увеличить отпуск для некурящих сотрудников
Работодатель имеет право предоставлять сотрудникам льготы,и теперь нужно узаконить такую обязанность, считает Виктор Зыков.
Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам автора документа, пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней, а издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство.
Член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу и рассказал о перспективах ее реализации.
«Данная инициатива заслуживает поддержки, поскольку чем больше импульсов отказаться от табака, тем лучше. Любое стимулирование отказа от курения принесет пользу, в том числе и преференции для некурящих работников. Насколько именно это будет эффективно, сейчас сказать трудно, необходимо смотреть уже по мере реализации», - заметил Зыков.
При этом, по его словам, такая практика уже активно распространяется в других странах и положительно влияет на отказ от курения.
«В некоторых странах мира уже существует материальное стимулирование, дополнительные выплаты работникам, которые не курят, существуют также корпоративные программы с бонусами и так далее. Такие подходы работают, количество курящих сокращается», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Зыков отметил, что формат реализации инициативы будет зависеть от решения ряда государственных органов, которые имеют прямое отношение к проблеме. Существует вероятность официального узаконивания предложенной меры.
«В части принятия данного предложения все зависит от Государственной думы, депутаты уже высказывались, что не на десять, а на два дня можно увеличить официальный отпуск. Сейчас работодатель уже имеет право определенные льготы предоставлять сотрудникам, выделять дополнительные оплачиваемые выходные, но это по его желанию. Здесь, конечно, инициатива направлена на закрепление нормы в законе, чтобы это стало обязанностью», - объяснил он.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал «Радиоточке НСН» о позиции законодателей в борьбе с курением в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- КС Украины признал конституционным закон о языке
- Президент Бразилии попал в больницу с икотой
- Россия возобновляет полёты во Францию и Чехию
- В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» станет доминирующим в мире
- Российский паралимпиец заявил о важности создания доступной среды для всех
- Комитет Рады не стал рекомендовать уволить главу МВД Авакова
- Верховная Рада повысит пенсии украинским силовикам
- Ливни в Европе вызвали наводнение в ряде стран. Видео
- Песков заявил, что продвижение российских вакцин сталкивается с политизированным подходом
- Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru