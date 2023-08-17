В России предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне

Соответствующее предложение было направлено руководителю главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. Изменения могут внести в правила дорожного движения, запретив такси парковаться и оставаться в жилых зонах более чем на 30 минут.

«Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам», — указал автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Предполагается, что за нарушение новых правил водителей будут штрафовать, а такси — эвакуировать на штрафстоянку.

Ранее стало известно, что в России запустят федеральную государственную информационную систему легкового такси. Новинка заработает с 1 сентября, пишет RT.

