В России предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне
Запрет на парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на полчаса и штрафы за нарушение этой нормы могут ввести в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение было направлено руководителю главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. Изменения могут внести в правила дорожного движения, запретив такси парковаться и оставаться в жилых зонах более чем на 30 минут.
«Этого времени хватит, чтобы дождаться или высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам», — указал автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Предполагается, что за нарушение новых правил водителей будут штрафовать, а такси — эвакуировать на штрафстоянку.
Ранее стало известно, что в России запустят федеральную государственную информационную систему легкового такси. Новинка заработает с 1 сентября, пишет RT.
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