В России предложили выдавать материнский капитал отцам-одиночкам
Воспитывающие детей в одиночку отцы смогут получать материнский капитал. Соответствующие поправки к закону о мерах господдержки семей с детьми подготовило министерство труда и социальной защиты России.
«Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, самостоятельно воспитывающие «второго, третьего ребенка или последующих детей», которые родились после 1 января 2007 года.
Также маткапитал могут получить отцы, воспитывающие рожденного после 1 января 2020 года первого ребенка, в случае смерти его матери либо лишения ее родительских прав.
Как уточнили в Минтруде, одинокие отцы могут подать заявление на материнский капитал в Пенсионном фонде России.
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