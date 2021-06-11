В России предложили выдавать материнский капитал отцам-одиночкам

Воспитывающие детей в одиночку отцы смогут получать материнский капитал. Соответствующие поправки к закону о мерах господдержки семей с детьми подготовило министерство труда и социальной защиты России.

«Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, самостоятельно воспитывающие «второго, третьего ребенка или последующих детей», которые родились после 1 января 2007 года.

Также маткапитал могут получить отцы, воспитывающие рожденного после 1 января 2020 года первого ребенка, в случае смерти его матери либо лишения ее родительских прав.

Как уточнили в Минтруде, одинокие отцы могут подать заявление на материнский капитал в Пенсионном фонде России.

