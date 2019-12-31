В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Речь идет о том, чтобы законодательно закрепить возможность донорства органов человека после его смерти, если он сам при жизни или его родственники в течение трех часов после смерти мозга не выразили отказ в письменном или устном виде.

По словам Морозова, в законопроекте установлена обязанность медиков сообщать родственникам пациента после его смерти о намерении изъять у него органы. Если родственников нет, принимать решение предлагают с помощью консилиумов.

