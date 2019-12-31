В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Российские законодатели вместе с Минздравом разработали проект закона, вводящего презумпцию согласия на донорство органов после смерти. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает РИА Новости.
Речь идет о том, чтобы законодательно закрепить возможность донорства органов человека после его смерти, если он сам при жизни или его родственники в течение трех часов после смерти мозга не выразили отказ в письменном или устном виде.
По словам Морозова, в законопроекте установлена обязанность медиков сообщать родственникам пациента после его смерти о намерении изъять у него органы. Если родственников нет, принимать решение предлагают с помощью консилиумов.
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