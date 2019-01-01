В России предложили ужесточить правила получения охотничьего билета

Минприроды России выступило с предложением ужесточить правила получения охотничьего билета, передает РИА ФАН. В ведомстве считают, что существующие ныне правила являются простой формальносью.

По данным телеканала «360», кандидаты на получение охотничьего билета должны будут сдать экзамен на значение биологии животных, а также пройти тест на знание правил охоты и техники безопасности.

В настоящее время охотники для получения билета должны предоставить справку об отсутствии судимости и справку о дееспособности.

При получении документа они расписываются в том, что ознакомились с правилами охотминимума, однако свои знания никак не подтверждают.

