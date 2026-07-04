В России предложили учредить День ветеранов боевых действий на государственном уровне

День ветеранов боевых, неофициально отмечаемый 1 июля, должен получить статус общегосударственного праздника. Об этом заявил Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Он сообщил, что посвященные Дню ветеранов боевых действий памятные мероприятия 1 июля прошли в ряде регионов. Однако праздник остается неофициальным, и не отмечается на общероссийском уровне.

Головин рассказал о многочисленных запросах со стороны ветеранов и ветеранских общественных объединений закрепить единый официальный памятный день для всех россиян. Он добавил, что ветераны и их родственники проживают по всей России, и учитывать это, по его мнению, было бы актуальным и справедливым.

