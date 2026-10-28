В России предложили создать реестр недобросовестных кредиторов

Реестр недобросовестных кредиторов может появиться в России. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Яна Овчинская. По её словам, в реестре будет собираться и фиксироваться информация о займодавцах и статистика по их сделкам, что поможет обезопасить заемщиков от возможного обмана и потери жилья.

«Мы предлагаем реестр, в котором аккумулировалась бы не только информация о выявленных недобросовестных кредиторах, но и статистика по выданным займам и их исходам. Сколько займов кредитор выдал, в скольких случаях дело дошло до взыскания, в скольких – до реализации жилья. Если у кредитора большинство займов заканчиваются не возвратом денег, а переходом квартиры к нему или связанным лицам, – это сигнал, который нотариус должен видеть до того, как поставит печать», ‒ пояснила Овчинская.

По мнению депутата, создание реестра позволит специалистам оперативно отличать добросовестного кредитора от нечистых на руку предпринимателей, а также сделает работу нотариусов более эффективной.

«До недавнего момента нотариус не мог отказать кредитору в сделке только из-за отсутствия лицензии. Но если в реестре будет зафиксирована модель поведения для кредиторов, у нотариуса появляется законное основание как минимум для дополнительной проверки и предупреждения заемщика», – подытожила Овчинская.

Ранее гендиректор агентства недвижимости Александр Саяпин предложил ограничить комиссию риелторам за осмотр квартир. По его словам, эта мера, наравне с введением обязательного лицензирования и юридического образования для агентов недвижимости, снизит нагрузку на клиентов и поможет избежать спекуляций.

