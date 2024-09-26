В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий

Станции РЭБ установят на школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области

Песков: Проведение совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию связано с уровнем конфронтации вокруг России

14 тысяч мигрантов с сертификатом, но не знающих русский язык, выявлено в России за три года

Минпромторг: Около 60 тысяч мобильных устройств на ОС «Аврора» появится в России в этом году

Оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан