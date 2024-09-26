В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий
Минтруд России предложил сократить список работ, запрещенных для женщин. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Документ был создан по инициативе «Деловой России». В приказе учли предложения общественных организаций и отраслевых объединений, а также рекомендации профильных специалистов.
«Предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — заявили в пресс-службе Минтруда.
Замглавы ведомства Алексей Вовченко пояснил, что развитие новых технологий и производственных процессов исключают вредное влияние на женщин в этих отраслях, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru