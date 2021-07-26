В России предложили сделать правила дорожного движения частью ЕГЭ
Национальный автомобильный союз (НАС) предложил включить правила дорожного движения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщает Autonews.
НАС направил соответствующее обращение в правительство России, предложив сделать теоретический курс ПДД частью обязательной школьной программы. Союз отмечает, что правилам движения необходимо обучать школьников 5-11 классов.
По мнению авторов инициативы, российские школьники получают недостаточно знаний о ПДД, что зачастую становится причиной аварий.
Эксперты предложили сдавать экзамен по теории вождения в рамках ЕГЭ и включать его результат в школьный аттестат, отмечает телеканал «360».
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